РИАМО - 11 сен. В Москве скончались еще девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус, говорится в сообщении столичного оперштаба.

Общее число жертв пандемии в Москве достигло 4956 человек.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Медики посоветовали не рисковать своей жизнью и здоровьем и при необходимости вызывать врача на дом.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что популяционный иммунитет к коронавирусу в столице стабилизировался на уровне около 20%.

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Текстовая трансляция

11 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.