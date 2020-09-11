РИАМО - 11 сен. В пятницу в Московском регионе ожидается погода без осадков, воздух может прогреться до плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 15 - плюс 17 градусов, по области - плюс 14 - плюс 19 градусов», - говорится в сообщении.

Порывы западного ветра в регионе могут достигать 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - порядка 45%.

Как пояснили синоптики, такие показатели давления и температуры соответствуют климатической норме. Однако из-за порывистого ветра по ощущениям на улице может быть холоднее.