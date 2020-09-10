РИАМО - 10 сен. В сентябре на основании решения суда в столице провели утилизацию игрового оборудования изъятого из незаконных игорных заведений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках работы межведомственной комиссии правительства Москвы по азартным играм и лотереям организовано системное взаимодействие правоохранительных органов и органов исполнительной власти города Москвы по вопросам соблюдения законности в сфере игорного бзнеса и лотерей», - говорится в сообщении.

9 сентября на основании решения суда проведена утилизация 227 единиц игрового оборудования, которое ранее изъяли из незаконных игорных заведений.

Всего было уничтожено 88 игровых автоматов, 80 системных блоков и 59 мониторов, которые использовались для организации и проведения незаконных азартных игр.