РИАМО - 10 сен. В конкурсе педагогического мастерства «Учитель года Москвы - 2020» победила команда педагогов школы № 1571, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Призерами профессионального конкурса стали учителя школ №№1002 и 1210. В числе финалистов были школы №№167, 354, 627, 1363, 2103, 1222.

«В этом году конкурс впервые проходил не в индивидуальном, а командном формате. Каждая московская школа могла сформировать команду из пяти учителей под руководством капитана», - говорится в сообщении.

В команды вошли педагоги, которые показали высокие результаты в столичных учительских олимпиадах, конкурсах, а также получили гранты или принимали участие в акциях и научно-практических конференциях.

В рамках конкурса провели два отборочных этапа, после которых из 67 команд остались девять. Финальные испытания для команд учителей проходили дистанционно. Педагоги принимали участие в мастер-классах и презентовали образовательные социально значимые для мегаполиса проекты.

Финалистам и призерам конкурса вручили дипломы, серебряные и бронзовые знаки отличия. А участники команды-победителя, помимо золотых знаков и дипломов, получили почетный символ конкурса. На сайтах школ-финалистов появились вкладки-вымпелы, которые показывают, что здесь работают учителя года Москвы.