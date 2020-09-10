РИАМО - 10 сен. Эксперты дали несколько советов о том, как действовать при встрече со злой собакой, в последнее время нападения на людей происходят все чаще, говорится в сообщении пресс-службы Российской кинологической федерации.

«Помимо встреч с безнадзорными собаками, иногда приходится сталкиваться с безответственными владельцами, которые не занимаются воспитанием своих питомцев. Из-за этого могут возникать конфликтные ситуации, иногда доводящие до несчастных случаев», – сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он добавил, что в этом случае вся вина ложится на плечи хозяев. Но каждый собаковод обязан воспитать своего питомца таким образом, чтобы и ему с собакой, и окружающим людям было комфортно и безопасно находиться вместе.

Ни в коем случае не нужно нападать на собаку первым. Отступать нужно медленно, без резких движений и звуков. Отходить нужно не оборачиваясь к собаке спиной.

Первый признак настоящей опасности – собака двигается и рычит, ее уши плотно прижаты к голове. В этом случае рекомендуют встать неподвижно, лучше всего спиной к дереву, стене или забору. Тогда собака не сможет обойти вокруг и сбить с ног.

Оставаться на месте нужно до тех пор, пока стая не успокоится. Когда она потеряет интерес, нужно начинать медленно уходить в сторону.

Если собака все же укусила, то для начала нужно осмотреть раны. Если задета артерия - наложить жгут выше поврежденного места, если вена – ниже места укуса. Затем нужно промыть рану чистой проточной водой, удалив остатки слюны и грязи. После этого нужно незамедлительно обратиться к врачу.