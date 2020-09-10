РИАМО - 10 сен. «Дом.РФ» проведет конкурс по продаже объекта недвижимого имущества площадью 89 квадратных метров и аренде земельного участка площадью 100 квадратных метров в Милютинском переулке столицы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Заявки на торги принимаются до 26 октября 2020 года, торги пройдут 30 октября в 10:00. Начальная цена лота составляет 5 659 000 рублей, задаток – 1 131 800 рублей», – уточняется в сообщении.

Объект располагается в Красносельском районе Москвы, недалеко от станции метро «Чистые пруды».

Земельный участок предназначен для размещения гаражей или иных видов жилой застройки. Участок огорожен и охраняется.