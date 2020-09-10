РИАМО - 10 сен. Застройщик объявил о завершении строительства торгово-развлекательного центра «Дирижабль» на улице Жуковского в Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Согласно проекту, в восьмиэтажном комплексе расположатся апартаменты с кухнями, гостиница, офисы, торговые площади, фудкорт с расторанами и кафе, спа-комплекс», - говорится в сообщении.

Предполагается, что арендаторы будут оформлять помещения согласно индивидуальным предпочтениям. В здании предусмотрен паркинг на 105 машино-мест, клуб выпускников, конференц-зал.

Начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян уточнил, что итоговая проверка объекта начнется 15 сентября.