РИАМО - 10 сен. До конца следующего года планируется завершить интеграцию Московского центрального кольца с Киевским направлением железной дороги, для этого в РЖД ведут работы по строительству соединительной ветки между Белорусским и Киевским направлениями Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Работы по соединению двух веток МЖД ведут в рамках проекта МЦД-4.

«На ветке будет построена новая станция Камушки, северный вестибюль которой будет интегрирован с остановочным пунктом «Деловой центр» МЦК по принципу «сухие ноги», а южный вестибюль – со станцией Тестовская Белорусского направления», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Для удобства пассажиров переходы из одной станции в другую, а также выходы в город будут иметь восемь лифтов и 14 эскалаторов. Станция Камушки будет находиться на эстакаде на высоте примерно 30 метров и станет самой высокой в столице. Сейчас на этом месте идут работы по возведению двух береговых платформ.

«МЦК органично влилось в транспортную систему Москвы, создало для москвичей и гостей столицы новые удобные маршруты. Чтобы сделать поездки пассажиров еще более комфортными, мы развиваем инфраструктуру и совершенствуем систему управления движением на кольце», - отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Так, появляются новые связки с радиальными направлениями железных дорог и с метро, увеличен парк «Ласточек» и сокращен до 4 минут интервал движения.

Московскому центральному кольцу в четверг исполнилось ровно четыре года. За это время по МЦК проехали около 488 миллионов пассажиров. Наибольший пассажиропоток за весь период работы отмечен на станциях «Площадь Гагарина» (44,8 миллиона пассажиров), «Кутузовская» (27,7 миллиона) и «Ростокино» (21,8 миллиона), а в последнее время большой популярностью пользуется станция «Нижегородская», где был сформирован мощный пересадочный хаб.