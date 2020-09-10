РИАМО - 10 сен. Власти Москвы утвердили проект планировки микрорайонов по программе реновации жилищного фонда в районе Соколиная гора, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить проект планировки территории микрорайонов 5м, 8м, 8с-13с, 14м, 14с района города Соколиная гора Москвы», — говорится в документе.

Там планируют снести 48 жилых домов общей площадью 180,2 тысячи квадратных метров и нежилых объектов общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров.

На освободившейся площади запланировано построить многоквартирные дома, детские сады, школы, объект здравоохранения, ФОК, центр социального обслуживания, храм и многое другое.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице в 2017 году. Она затронет более 1 миллиона горожан и предусматривает расселение 5174 домов.