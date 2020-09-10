РИАМО - 10 сен. Минсельхоз Подмосковья провел инвентаризацию нестационарной торговли по итогам второго квартала 2020 года, она показала, что на территории региона работают 5735 нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения, а также 1847 объектов мобильной торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Ежеквартально в рамках формирования статистической и отчетной информации мы совместно с органами местного самоуправления подводим промежуточные итоги инвентаризации нестационарных торговых объектов. При этом мы принимаем во внимание не только постоянно функционирующие киоски и павильоны, но также мобильные и сезонные объекты», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года доля объектов, реализующих продукты питания, выросла более чем на 6%. Это говорит о возможности и готовности бизнеса развиваться, даже в непростых условиях для экономики в целом.

Самыми популярными товарами у жителей традиционно стали овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция. Среди непродовольственных товаров на первом месте - цветы.