РИАМО - 10 сен. Мероприятия масштабной медианедели стартовали в Московской области, в этом году проект, инициированный Союзом журналистов Подмосковья, отмечает свое десятилетие.

Для участников десятой подмосковной медианедели подготовили насыщенную программу, география которой выходит за рамки Московской области, а время не ограничивается семью днями. Мероприятия рассчитаны не только на профессионалов отрасли, но и на юных репортеров, а также учащихся. Цель медианедели - содействие творческой активности журналистов и привлечение внимания общественности к проблемам современных СМИ.

11 сентября в рамках медианедели состоится объявление результатов конкурса «Шибко ошибка!». Участникам конкурса – школьникам и студентам колледжей – предложили прислать короткие видео, где представлена ошибка из рекламного контента и предложены варианты ее исправления. Итоги состязания огласят в Московском государственном областном университете, который располагается в столице.

Кроме того, 11 сентября журналисты Пущинского информагентства проведут для старшеклассников мастер-класс «История войны – история каждого», в Дмитрове члены Союза журналистов России познакомят учащихся с профессией журналиста.

В Наро-Фоминске состоится встреча журналистов и краеведов с юнкорами, студентами и школьниками, на которой презентуют книгу «Мы нашей памяти верны». В Балашихе состоится презентация книги «Герои Балашихи», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Орехово-Зуевском комплексном центре соцобслуживания проведут круглый стол на социальную тематику, а в Серпухове - субботник на Аллее журналистов. В Чехове состоится награждение победителей муниципального конкурса медиатворчества, в Дмитрове писатель Аркадий Зюзин презентует журналистам и учащимся свою новую книгу.

Ряд мероприятий в рамках медианедели проведут в Подмосковье 12 сентября. Так, восьмиклассников из Дмитрова познакомят с профессией фотокорреспондента, юнкоров Королева ждет мастер-класс от члена Союза журналистов России Надежды Кулаковой. В Раменском в этот день отметят 90-летие районной газеты «Родник».

14 сентября СМИ городского округа Люберцы проведут день открытых дверей, учеников подольского лицея ждет беседа с журналистами и краеведами. В редакции домодедовской газеты «Призыв» состоится литературный конкурс на лучшее произведение социальной направленности, опубликованное в СМИ, а на стадионе «Авангард» - брифинг с участием члена Союза журналистов Подмосковья, депутата Мособлдумы Олега Жолобова.

Будет насыщено разнообразными событиями и 15 сентября. В Пущине стартуют занятия новой группы Школы журналистики, в Домодедове презентуют проект «Новая жизнь старой книге», в Музее печати Серпухова состоится встреча журналистов, краеведов, поисковиков и учеников колледжа.

В Люберцах в этот день торжественно откроют мемориальную доску журналисту-фронтовику Дмитрию Синютину. В редакции «Люберецкой панорамы» состоится встреча с секретарем Союза журналистов России, председателем Союза журналистов Подмосковья Натальей Чернышовой и вручение медалей «100 лет Союзу журналистов России».

Сразу несколько мероприятий состоятся 15 сентября в Электростали. Здесь запланирован мастер-класс для участников детских патриотических объединений, встреча пишущих журналистов со старшеклассниками, работников городского телевидения с юными слушателями школы теле- и радиоведущих. Также в округе стартуют занятия в школе юного журналиста «ТИН-press».

16 сентября дмитровских школьников пригласят в студию местного телевидения «Вечерний Дмитров», день открытых дверей состоится на телеканалах «Егорьевское телевидение» и «ОТВ-Серпухов». Также пройдет онлайн-открытие нового сезона Люберецкой школы юнкоров и вручение свидетельств выпускникам школы.

А 17 сентября в рамках подмосковной медианедели в Раменском состоится торжественное вручение Региональной общественной журналистской премии имени В.А. Мельникова. Также в этот день запланированы образовательные встречи с учащимися в Дмитрове, Домодедове и Серпухове.

Кроме того, 18 сентября в Люберцах планируют провести презентацию книги «Мы нашей памяти верны» в рамках проекта Союза журналистов Подмосковья «Журналистский долг памяти». 19 сентября в Домодедове журналисты и добровольцы проведут акцию по уборке берега реки Рожайки.

В Щелкове на 24 сентября запланирована встреча школьников городского округа с коллективом местной телерадиокомпании.