РИАМО - 10 сен. В Московской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве родителей, трагедия произошла в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по региону.

Расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Воскресенска завершено.

«Он обвиняется в убийстве своих родителей с особой жестокостью (пункты «а», «д» части 2 статьи 105 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 25 октября 2019 года обвиняемый, находясь в своей квартире вместе с родителями, нанес им множественные ножевые ранения в голову, шею и тело. От полученных травм они скончались на месте.

После этого, для сокрытия следов преступления, мужчина решил расчленить тела убитых. Однако этот замысел он не смог довести до конца, так как в дверь постучали родственники.

На допросе у следователя обвиняемый сообщил, что совершил преступление на почве длительных неприязненных отношений с родителями, которые хотели отправить его на лечение в реабилитационный центр для лечения от наркозависимости.

«В рамках расследования уголовного дела следователями проведен большой объем работы, в том числе: допрошено девять свидетелей, проведена проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначены и проведены молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, судебно-медицинские экспертизы», - добавляется в материале.

В результате собранные следователем доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.