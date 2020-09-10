РИАМО - 10 сен. Традиционный международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» будет проходить в Коломне 12-13 сентября, стала известна программа мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

«Участниками фестиваля традиционно станут писатели, поэты, художники, дизайнеры, артисты, музыканты, а также ландшафтные архитекторы, историки, кулинары. В эти дни в Коломне соберутся представители более 50 ведущих издательств России вместе с авторами, чьи книги выходят в 2020 году», – уточняется в сообщении.

Основным событием «Английского павильона» станет онлайн-встреча с Майклом Морпурго – одним из самых известных и любимых английских авторов, пишущих для детей и подростков. Визитной карточкой этого автора является повесть «Боевой конь».

«Гостями «ЛитСтудии» будут писатель и телеведущий Александр Архангельский, радиоведущий Леонид Клейн, писатель Сергей Никитин, режиссер Татьяна Сорокина, лингвист Елена Шмелева, поэт Григорий Кружков», – говорится в сообщении.

На открытых театральных площадках пройдут представления для детей и взрослых. На Фермерском рынке гостям предложат продукцию крестьянско-фермерских хозяйств. «Книжный кораблик» позволит совершить прогулку по реке, отдохнуть от ярмарочной суеты и получить навыки написания книги.

13 сентября посетители отправятся в «яблочное путешествие» в Тульскую область. У них будет возможность посетить музей-заповедник В.Д. Поленова и музей-усадьбу известного специалиста по плодовым и ягодным растениям XVIII века А.Т. Болотова «Дворяниново».

Фестиваль «Антоновские яблоки» завершится концертом. В этом году посетителей побалуют «Музыкой на воде» Георга Фридриха Генделя.