РИАМО - 10 сен. Советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев считает, что вакцинация от коронавирусной инфекции в ближайшие годы может стать дополнением к паспорту и визе при путешествиях, сообщает РИА Новости.

«Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях», - сказал Глаголев.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.

Препарат «Спутник V» создали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

В столице в сентябре началось пострегистрационное исследование вакцины. Бесплатную прививку от коронавируса в рамках исследования могут сделать 40 тысяч москвичей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Разбираемся, как отличить грипп от коронавируса

- Вакцинация от Covid‑19 в Москве не будет принудительной. Мнения москвичей о вакцине разделились примерно поровну – 50% хочет привиться, еще 50% сомневаются. ​

- Специалисты Центра Гамалеи отправили в журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег относительно российской вакцины от коронавируса. Они категорически отвергли обвинения в недостоверности статистических данных и заявили, что представили полноразмерный клинический протокол»

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.