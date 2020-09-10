РИАМО - 10 сен. Порядка 144 миллионов пассажиров ежегодно перевозят поезда Московского центрального кольца, движение которых запустили ровно четыре года назад, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В начале работы эксперты думали, что к 2020 МЦК будет перевозить 120 миллионов человек в год. Но еще в прошлом году им воспользовались на 22 миллиона больше. МЦК стал одним из самых удачных транспортных проектов в мире», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, какую колоссальную работу проделали, чтобы в столице появилась наземная кольцевая линия метро.

«В коридоре старого грузового «ржавого кольца» была проведена огромная работа. В Москве появилась полноценная наземная кольцевая линия метро, ставшая 14-й на схеме столичной подземки. Интервал движения поездов в часы пик всего 4 минуты», - подчеркнул мэр.

При этом некоторые пассажирские сервисы есть только на МЦК. Например, скамейки с подогревом и «вагоны тишины». С появлением МЦК жители столицы стали экономить много времени благодаря удобным пересадкам на метро, наземный транспорт и так далее.

«На этом не останавливаемся. Программа строительства ТПУ и развития территорий вокруг Московского центрального кольца рассчитана до 2025 года. Особое внимание - развитию прилегающих территорий. С приходом МЦК в 26 районах города оживилось строительство и благоустройство вокруг путей. А какие красивые виды из окон на Москву! По МЦК можно кататься просто в удовольствие», - резюмировал Собянин.