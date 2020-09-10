РИАМО - 10 сен. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщин рядом с торговым центром на Каширском шоссе в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что преступление было совершено в четверг утром.

«Мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес женщине множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», – сказала Иванова.

По ее словам, подозреваемый 1984 года рождения уже задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия.

Она добавила, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.