РИАМО - 10 сен. В Подмосковье продолжается работа по предоставлению отсрочки по оплате аренды за муниципальное имущество и за неразграниченные земли, за четыре месяца общая сумма отсроченных арендных платежей составила 246,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Возможность отсрочки арендных платежей предоставляется для поддержки представителей бизнеса из сфер, наиболее пострадавших в период пандемии.

В 51 городском округе Подмосковья ею воспользовались 566 арендаторов. Возможность отсрочки арендных платежей предоставляется для поддержки представителей бизнеса из сфер, наиболее пострадавших в период пандемии.

«На сегодняшний день предоставлена отсрочка арендаторам на сумму около 247 миллионов рублей, из которых более 77,3 миллиона рублей отложили арендаторы муниципального имущества и земли, а 169,4 миллиона рублей - арендаторы государственной неразграниченной земли», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года, погасить ее можно равными частями в 2021–2022 годах. С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября - 50% арендных платежей.

Отсрочить арендные платежи могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность и по дополнительному виду деятельности, а также всех кодов ОКВЭД 2, входящих в классы и подкласс группировки кодов (группы, подгруппы, виды) ОКВЭД 2, указанные в перечне пострадавших отраслей экономики.