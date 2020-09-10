РИАМО - 10 сен. Фастфуд или десерт можно частично преобразовать в здоровое блюдо, заменив в них некоторые ингредиенты, сообщила кулинарный блогер Нурия Дианова.

«Например, калорийность торта «Наполеон» можно снизить за счет крема. Вместо взбитого масла использовать сметанный крем или творог с желатином. В шарлотке можно половину сахара заменить финиковой пастой или свежим бананом – он даст и сахар, и клетчатку, и калий», - сказала Дианова в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что также к пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза.

По ее словам, в шаурме можно изменить начинку, например, добавить больше овощей, а лаваш заменить на бездрожжевой.

Домашние бургеры станут полезнее и при полной замене ингредиентов. Так, можно использовать цельнозерновые булочки, а майонез заменить на йогуртовый соус.