РИАМО - 10 сен. В столице беспилотные такси, автобусы, рельсовый транспорт могут появиться к 2040 году, с помощью такого транспорта удастся повысить безопасность движения, разгрузить дороги и улучшить расписание движения, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Она отметила, что в мегаполисе уже тестируются подобные технологии.
Так, в 2020 году в Сколкове появятся коммерческие перевозки беспилотного общественного транспорта. Эту технологию тестировали порядка пяти месяцев и она показала отличный результат – не случилось ни одной аварии.
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