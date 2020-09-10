РИАМО - 10 сен. В столице беспилотные такси, автобусы, рельсовый транспорт могут появиться к 2040 году, с помощью такого транспорта удастся повысить безопасность движения, разгрузить дороги и улучшить расписание движения, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если в транспорте не будет водителя, то движение станет безопаснее. Беспилотными может быть любой транспорт, включая метрополитен и трамваи», — сказала заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Мария Майорова.

Она отметила, что в мегаполисе уже тестируются подобные технологии.

Так, в 2020 году в Сколкове появятся коммерческие перевозки беспилотного общественного транспорта. Эту технологию тестировали порядка пяти месяцев и она показала отличный результат – не случилось ни одной аварии.