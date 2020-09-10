РИАМО - 10 сен. Руководители образовательных организаций, работающие в селах Подмосковья, смогут получать компенсации по оплате ЖКХ, сейчас эту льготу могут получать педагоги, работающие в сельских населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в ходе расширенного заседания рассмотрел этот законопроект.

«Предполагается, что к получателям такого вида поддержки также будут отнесены руководители и заместители руководителей образовательных организаций в сельских населенных пунктах», - говорится в сообщении.

В настоящее время такую меру в Московской области могут получать педагоги, работающие в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Для них предусмотрена 100% компенсация платы за жилое помещение (включая капремонт), а также за электроэнергию и отопление, исходя из норматива (по количеству потребления).

Проект закона будет рассмотрен на одном из заседаний осенней сессии Мособлдумы.