РИАМО - 10 сен. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Ранее Басманный суд арестовал Валентину Чернышову, Тараса Ашиткова, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Кирилла Анисимова и Романа Емашева. Трое из них являются врачами. Фигурантам дела предъявлено обвинение в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

«10 сентября Басманный суд продлил срок содержания под стражей Мельникова, Ашиткова, Ивановой и Панаиоти до 14 декабря 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения фигурантам дела на домашний арест было отказано.