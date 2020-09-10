РИАМО - 10 сен. Следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудника полиции на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Днем 6 сентября в магазин на улице Лескова в Москве по вызову охранников прибыли полицейские.

«Мужчина 1986 года рождения, на которого указывали очевидцы события, попытался скрыться с места происшествия. Будучи остановленным на улице вблизи магазина, мужчина применил насилие в отношении сотрудника полиции, а также оскорбил его нецензурной бранью», - отметила Иванова.

В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.