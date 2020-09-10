РИАМО - 10 сен. В Коломенском городском округе прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель Московской области - 2020», в соревновании приняли участие 40 водителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Мы очень рады, что смогли организовать такой конкурс для водителей и устроить им небольшой праздник. Во время пандемии предприятия имели возможность остановить производство, но транспортная отрасль продолжала свою работу», - отметила в приветственном слове первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Она отметила, что в пандемию, несмотря на сокращение пассажиропотока, водители продолжали работать не только на регулярных маршрутах, но и перевозили врачей к пациентам, работали водителями в скорой помощи.

«Сегодня здесь собрались лучшие представители этой сложной профессии. Выражаю признательность и благодарность за вашу помощь и вклад в развитие транспорта, поддержание высокого уровня и престижа профессии водителя Московской области», - добавила Кротова.

По ее словам, транспортный парк региона один из самых больших и молодых в России – это более 11 тысяч автобусов, средний возраст которых составляет 3,3 года.

Конкурс проходил по системе личного первенства и в двух категориях: на автобусах большого и малого класса. Программа соревнований включала два этапа: проверку теоретических знаний по правилам дорожного движения и маневрирование на автобусе. Водителям предстояло пройти упражнения на скорость и мастерство вождения, среди них – «тоннельные ворота», «автобусная остановка», «комфортное вождение».

«По итогам конкурсных испытаний лучшим водителем автобуса большого класса стал водитель «Мострансавто» из города Озеры Владимир Савельев, стаж которого 14 лет», - добавляется в материале.

Второе место занял Игорь Коновалов, который работает в Красногорске в компании «Краслайн» (стаж работы 27 лет) . Замкнул тройку победителей Прохор Женин из компании «ЛТК». Он работает водителем автобуса восемь лет, перевозит жителей городского округа Котельники.

По итогам испытаний на автобусе малого класса победителем стал Александр Садовников от «РАТА-Экспресс» из Дубны, его стаж - 17 лет. Второе место занял Алексей Страшней от «Домтрансавто» с водительским стажем 20 лет, а третье место занял Александр Барбаров, который работает в «Регион-Авто» в Химках. Водительский стаж составляет более 14 лет.

Победители конкурса получили призы, кубки, медали и дипломы. Главный приз за первое место – туристическая путевка, она была вручена двум победителям.