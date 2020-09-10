РИАМО - 10 сен. Литературный event-марафон «ЛИТресенье» впервые пройдет в центре дизайна Artplay в Москве 13 сентября, мероприятие состоится в рамках «Российской креативной недели», говорится в сообщении пресс-службы центра дизайна.

«В 12:00 член Союза художников, писатель, искусствовед, издатель Михаил Погарский прочтет лекцию о феномене Книги художника в России. В 13:30 об истории ВХУТЕМАСа расскажут создатели книги «ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН. Полиграфический факультет. 1920–1930», - говорится в сообщении.

Книга была выпущена издательством «Бослен» к 100-летию мастерских. О ней расскажут председатель клуба библиофилов Леонард Чертков, художник Иван Шаховской и дизайнер Никита Ордынский.

Далее стартует блок с участием популярных современных поэтов. В 16:00 с гостями «ЛИТресенья» встретится участница проекта #superстихи Яна Мкр, в 17:00 – поэт и музыкант Grappa Boy.

Завершит литературный марафон митап книжных блогеров (18:30), участники которого обсудят взаимодействие с издательствами, монетизацию своих аккаунтов и формат рецензий, а также конкуренцию с критиками, работающими в СМИ.

Также посетители марафона смогут заглянуть на книжный маркет, который будет проходить с 12:00 до 20:00 на площадке перед входом в пространство Artplay Portal.

Центр дизайна Artplay находится по адресу: улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 6. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.