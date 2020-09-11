РИАМО - 11 сен. Начиная с пятницы жители семи муниципалитетов Подмосковья могут проголосовать на выборах в советы депутатов своих городских округов в участковых избирательных комиссиях, прийти в УИКи избиратели также смогут 12 сентября и в Единый день голосования, 13 сентября.

Трехдневное голосование проводится в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитровском округе, где назначены основные выборы.

Решение провести здесь досрочное голосование 11 и 12 сентября приняли с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Всего в Подмосковье проходят выборы муниципальных депутатов в 18 городских округах. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы. Еще 11 округов организовали дополнительные выборы депутатов, досрочное голосование на которых завершилось 10 сентября. Остальные избиратели смогут выразить свою волю 13 сентября.