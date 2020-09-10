РИАМО - 10 сен. В Московской области более 3,5 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили в подарок от губернатора региона Андрея Воробьева рюкзак с анатомической спинкой и канцелярскими принадлежностями, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Подмосковные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения, в которых в этом году ребенок пошел в первый класс в одну из подмосковных школ, получили подарок от губернатора», – сказала Фаевская.

Прием заявлений от семей осуществлялся с 1 марта по 5 сентября в территориальных управлениях социальной защиты населения.

Подарочный комплект состоит из необходимых школьных принадлежностей на общую сумму 2,6 тысячи рублей. В набор вошли ранец с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими принадлежностями, тетради и другие полезные для первоклассника вещи.