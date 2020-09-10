РИАМО - 10 сен. По итогам восьми месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано 49,1 тысячи преступлений, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Московской области.

Количество убийств уменьшилось на 5,9%, грабежи сократились на 3,8%, квартирные кражи – на 27,3%, угоны – на 16,3%. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 7,7 %. Продолжает уменьшаться и количество преступлений в общественных местах – 8,3%.

«Сокращение преступности в регионе связано с усилением профилактической работы, проводимой сотрудниками органов внутренних дел», – сказал зампредседателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Камеры системы «Безопасный регион», установленные в общественных местах, помогают поддерживать правопорядок на территории Подмосковья.

«Записи камер служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях», – подчеркнул Каратаев.

За указанный период отмечается увеличение количества мошеннических операций – на 31%, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, – на 5,4% и незаконный оборот наркотиков – на 2,4%.

«В связи с участившимися видами мошенничества, необходимо быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников», – резюмировал Каратаев.