РИАМО - 11 сен. Дистанционное электронное голосование стартует в пятницу на дополнительных выборах в советы депутатов столичных районов Марьино и Бабушкинский.

Онлайн-голосование будет доступно с 08:00 для тех, кто успел подать соответствующую заявку. Отдать свой голос в дистанционном формате можно будет до 20:00 12 сентября.

Если у избирателя не получится проголосовать со своего устройства, то это можно будет сделать на участке для электронного голосования в течение 11 и 12 сентября. Участки для электронного голосования расположены на Радужной улице и улице Перерва.

Основной день голосования – 13 сентября, для горожан откроют 30 избирательных участков, также в этот день можно будет проголосовать на дому.

Для тех москвичей, которые не смогут проголосовать 13 сентября по уважительной причине, по 12 сентября работают два избирательных участка - на улице Летчика Бабушкина и Люблинской улице.​