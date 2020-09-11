РИАМО - 11 сен. Дистанционное электронное голосование стартует в пятницу на дополнительных выборах в советы депутатов столичных районов Марьино и Бабушкинский.
Если у избирателя не получится проголосовать со своего устройства, то это можно будет сделать на участке для электронного голосования в течение 11 и 12 сентября. Участки для электронного голосования расположены на Радужной улице и улице Перерва.
Основной день голосования – 13 сентября, для горожан откроют 30 избирательных участков, также в этот день можно будет проголосовать на дому.
Для тех москвичей, которые не смогут проголосовать 13 сентября по уважительной причине, по 12 сентября работают два избирательных участка - на улице Летчика Бабушкина и Люблинской улице.
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