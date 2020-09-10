РИАМО – 10 сен. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение об открытии границы между Россией и Южной Осетией, сообщает РИА Новости.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия», - говорится в сообщении.

Распоряжение об этом планирует подписать в ближайшее время премьер-министр России Михаил Мишустин.

Россия после улучшения ситуации с коронавирусом возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, Швейцарией (с ограничениями), Египтом, ОАЭ и Мальдивами и другими странами.