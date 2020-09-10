РИАМО - 10 сен. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с юбилеем и отметил щедрый талант певицы, сообщает Газета.ru.

Долиной в четверг исполнилось 65 лет.

«Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Он добавил, что Долиной на престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране всегда сопутствует успех.

Президент подчеркнул, что профессиональная востребованность певицы является заслуженной наградой за щедрый талант и безграничную преданность своему призванию.