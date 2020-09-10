РИАМО - 10 сен. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с торговой сетью «Магнит» подготовили пилотный проект «Фермерская лавка», в рамках которого запланирован тестовый запуск таких лавок в шести магазинах сети, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Лавки разместятся в торговом зале и за его пределами в специально отведенных местах, их площадь в среднем составит 12-17 квадратных метров. Там можно будет приобрести натуральные продукты от фермерских хозяйств Подмосковья - молоко, йогурты, масло, сыры, рыбную и мясную консервацию, перепелиные яйца, зелень, рыбу и не только», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Готовность принять участие в проекте уже заявили фермеры из городских округов Шаховская, Дмитровский, Домодедово, Луховицы, Можайский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Чехов.

Производители получат льготы на участие, консультационную поддержку, а также им гарантирован большой поток покупателей.

По всей географии сети открыто уже более 70 фермерских лавок в Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Липецке, Белгороде, Воронеже, Рязани, Петрозаводске, Курске, Омске, Новосибирске, Барнауле, Волгодонске, Краснодаре, Ростове-на-Дону.

На территории Подмосковья первые такие лавки откроются в городских округах Дмитровский, Одинцовский, Павловский Посад, Королев, Красногорск.​