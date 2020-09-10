РИАМО - 10 сен. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с торговой сетью «Магнит» подготовили пилотный проект «Фермерская лавка», в рамках которого запланирован тестовый запуск таких лавок в шести магазинах сети, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Готовность принять участие в проекте уже заявили фермеры из городских округов Шаховская, Дмитровский, Домодедово, Луховицы, Можайский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Чехов.
Производители получат льготы на участие, консультационную поддержку, а также им гарантирован большой поток покупателей.
По всей географии сети открыто уже более 70 фермерских лавок в Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Липецке, Белгороде, Воронеже, Рязани, Петрозаводске, Курске, Омске, Новосибирске, Барнауле, Волгодонске, Краснодаре, Ростове-на-Дону.
На территории Подмосковья первые такие лавки откроются в городских округах Дмитровский, Одинцовский, Павловский Посад, Королев, Красногорск.
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