РИАМО - 10 сен. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию рынка, расположенного на улице Гурьева в Раменском, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

На первом этаже здания будут продавать продукты, а на втором ─ непродовольственные товары. Рынок будет работать круглогодично.

«Двухэтажное здание рынка в Раменском начнет работу уже в сентябре. Это позволит создать 45 новых рабочих мест. Проект сопровождался сотрудниками Центра содействия строительству при правительстве Московской области в категории малого бизнеса», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Застройщик объекта - ООО «Весна». Объем инвестиций в проект составил порядка 80 миллионов рублей.