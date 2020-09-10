РИАМО – 10 сен. Российский Минюст планирует лишить статуса адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении юриста Александра Добровинского, сообщается на официальном сайте ведомства.

Эти указания сотрудники ведомства направили в свои территориальные управления по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве.

«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», - говорится в сообщении.

Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Защита артиста планирует обжаловать приговор.

В начале июня 2020 года джип под управлением Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в столице. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. После аварии в организме актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков.