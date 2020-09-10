РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 сен. Новое офтальмологическое оборудование для детей появилось в поликлинике №17 на улице Некрасова, дом 4 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Данное оборудование закуплено по федеральной программе, подпрограммой которой является «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений Московской области», - сказал главный педиатр Балашихинской областной больницы Алексей Лыскин.

Он отметил, что новые аппараты поставили в детские поликлиники Балашихи - №№ 5, 7, 8, а две недели назад они появились и в поликлинике №17, которая является учреждением второго уровня – консультативно-диагностическим центром, куда могут приезжать пациенты и из близлежащих городских округов - Реутова, Электростали и других, и крайне важно, что такое оборудование находится именно здесь.

Лыскин добавил, что главная цель - чтобы юные жители Балашихи получали качественную амбулаторную помощь при помощи современного оборудования, находясь здесь, в стенах поликлиники, не выезжая в другие муниципалитеты региона.

По словам врача-офтальмолога детской поликлиники №17 Виктории Карпыч, два новых аппарата предназначены для проверки зрения у детей, подбора очков, а также для измерения внутриглазного давления.

«Они значительно упростили нашу работу. Сократилось время осмотра пациента. Теперь мы можем обследовать более 30 пациентов в день. Мы производим обследование, выявляем на ранней стадии заболевания и предупреждаем их», - подчеркнула Карпыч.

Такие аппараты планируют приобрести в 2021 году и в другие поликлиники городского округа.