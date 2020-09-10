РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В подмосковном Подольске с начала 2020 года зарегистрировали 187 обращений граждан с жалобами на дистанционное мошенничество, среди них обращения врача, который пытался получить компенсацию за работу с коронавирусными больными и отправил мошенникам данные карты, сообщил следователь Следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск, лейтенант юстиции Алексей Бутузов.

«С начала 2020 года в Подольске зарегистрировали 187 обращений граждан по дистанционному мошенничеству, по ним возбудили 87 уголовных дел. Врач, который работает с коронавирусными больными, зашел на одну из площадок в сети Интернет, в углу монитора высветился значок «Компенсация за коронавирус». Он вбил данные карточки для того, чтобы получить компенсацию, и 15 тысяч рублей у него сразу же списали», - сказал Бутузов.

Также был случай, когда подольчане покупали собаку из другого города. Они перевели деньги, им обещали отправить трехмесячного щенка переноской в СДЕКе, но деньги ушли, а взамен ничего не пришло.

В 80% случаев мошенник действуют по стандартной схеме. Звонят мужчина или женщина, представляются сотрудниками службы безопасности какого-либо из банков. Далее говорят, что происходит несанкционированное списание с карточки денежных средств, как правило называют небольшую, но значимую сумму - от 2 до 5 тысяч рублей.

Человека просят сказать номер карты, ее CVC или CVV цифровой код, расположенный на обратной стороне пластика. Потом убеждают, что для спасения средств их нужно перевести на резервную ячейку, и просят дать код подтверждения, который приходит в SMS-сообщении. Когда гражданин его называет, денежные средства мошенники переводят себе.

«К сожалению, граждане не сразу обращаются в банк или полицию. Пытаются разобраться самостоятельно, не придают значения звонкам. Возможно, что им даже не придет уведомление о переводе денежных средств. Если поступает подозрительный звонок, то нужно сразу класть трубку и перезванивать в свой банк по телефону, указанному на карте. На действия мошенников лучше написать заявление в полицию», - уточнил Бутузов.

В УМВД России по городскому округу Подольск с 15 мая по этому направлению начало работать отдельное подразделение. Преступлений такого рода в округе достаточно. Многим из потерпевших звонят не по одному разу, и они попадаются на уловки мошенников даже неоднократно.