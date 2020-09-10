РИАМО - 10 сен. Столичные следователи предъявили обвинение мужчине 1980 года рождения в совершении убийства и в незаконном обороте оружия, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 22 февраля 2018 года около жилых домов по улице Чертановской в Москве мужчина выстрелил не менее четырех раз из огнестрельного оружия в предпринимателя 1975 года рождения. Потерпевшего доставили в медучреждение, где он умер.

«Следствие полагает, что основной версией убийства мужчины является его коммерческая деятельность», – отметила Иванова.

Следователи и сотрудники столичного уголовного розыска установили и задержали на территории Московской области подозреваемого, который два года скрывался от следствия.

По ходатайству следствия в отношение фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.