РИАМО - 10 сен. На территории Подмосковья ведется активная работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному периоду 2020-2021 годов, к настоящему моменту работы проведены на 96%, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Электросетевые компании уже подтвердили свою готовность к зиме на 100%. До 15 сентября 2020 года все работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду в муниципалитетах должны быть завершены», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

С 15 сентября муниципалитеты могут подавать заявки на комиссию в Ростехнадзор, проверка паспортов там начнется с 25 сентября. После 15 сентября начнутся пробные запуски тепла.

Жителей призвали обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае неисправности необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.

Электроэнергетики выполнили ремонт 150,7 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач, расчищено около 5,8 тысячи гектаров просек. На объектах генерации подготовлено 560 тысяч тонн резервного топлива.

Для проведения плановых и аварийных ремонтных работ подготовлены более 3,8 тысячи специалистов, 745 аварийно-ремонтных бригад электросетевых компаний и 69 бригад подрядных организаций.