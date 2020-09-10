РИАМО - 10 сен. Государственная жилищная инспекция Московской области проверила готовность к предстоящему осенне-зимнему периоду более 22,5 тысячи домов – 42% многоквартирного жилфонда региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Нарушения были выявлены в 45% проверенных многоквартирных домах. Подмосковная Госжилинспекция направила главам органов местного самоуправления 89 требований об устранении нарушений. По фактам наиболее серьезных недоработок управляющих организаций возбуждено 719 административных дел.

«При проверках особое внимание уделяется состоянию так называемого «теплового контура» – все двери и окна должны плотно закрываться, стекла быть целыми. Недопустимы любые протечки инженерного оборудования, на трубах отопления и горячего водоснабжения необходимо установить надежную теплоизоляцию. В условиях короткого светового дня должно быть исправным все электрооборудование», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что надзорное ведомство проверило более 32,5 тысячи паспортов готовности многоквартирных домов к зиме. На доработку направлены 11% документов.