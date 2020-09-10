РИАМО - 10 сен. Строители закончили бетонировать вторую очередь пролетного строения эстакады на транспортной развязке при пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Эстакада расположена на внутренней стороне МКАД, она стала шире старой эстакады. Строительство 1-й очереди было завершено еще в марте, движение транспорта было пущено по временной схеме. Эстакада обеспечит движение как по прямому ходу МКАД, так и по боковому проезду», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас идет установка барьерных ограждений, подготовка к гидроизоляции плиты дорожного полотна и к укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия.

Проект предусматривает на развязке строительство трех эстакад, возведение боковых проездов вдоль МКАД, строительство и реконструкцию съездов с транспортной развязки, реконструкцию 600-метрового участка Волоколамского шоссе, строительство бокового проезда Волоколамского шоссе и местных проездов, а также реконструкцию эстакады (Э4) на МКАД.