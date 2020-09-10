РИАМО - 10 сен. В начале нового учебного года депутат Мособлдумы Линара Самединова передала более 130 наборов с канцелярскими принадлежностями для первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Каждое вручение подарка прошло в формате настоящего праздника – при поддержке общественных организаций, учреждений культуры», - говорится в сообщении.

Так, чемоданчики с тетрадями, фломастерами и другой необходимой канцелярией были переданы детям из 65 многодетных семей Электростали в ходе праздника первоклассников, организованного общественной организацией «Много нас».

Более 40 подарков получили подопечные социально-реабилитационного центра «Доверие», оказывающего помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Для ребят провели праздник с конкурсами и ростовыми куклами.

пресс-служба депутата Мособлдумы Линары Самединовой

Не остались без внимания и дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних городского округа Павловский Посад, а также подопечные управления опеки и попечительства.

«Собрать ребенка в школу, обеспечить его всем необходимым для обучения семьям в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным или многодетным порой непросто. Ежегодно стараюсь помогать родителям и первоклассникам», – сказала Самединова.

Она добавила, что в Подмосковье поддерживают такие семьи, в том числе им перечисляют компенсацию за покупку школьной формы.

«Однако, уверена, что дополнительная поддержка для них никогда не является лишней. Я рада, что вместе с партнерами нам удалось добавить красок в праздник для детей», - отметила депутат.

В школьные наборы вошли тетради, ручки, карандаши, картон, пластилин и другие принадлежности для обучения и творчества. Все наборы закупили на личные средства Самединовой.