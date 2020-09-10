РИАМО - 10 сен. Московская административная дорожная инспекция и сервис «Яндекс.Такси» в Арбитражном суде подписали мировое соглашение, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В соглашении прописано, что сервис обязуется не передавать заказы водителям, у которых нет действующего разрешения на перевозку пассажиров.

«Тем самым сервис показал, что заинтересован и прилагает максимум усилий для безопасности пассажиров», - говорится в сообщении.

Ранее Московская административная дорожная инспекция потребовала запретить передачу заказов таксистам-нелегалам в Gett, «Ситимобиле» и «Яндекс.Такси».