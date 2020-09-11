РИАМО - 11 сен. С пятницы управление Роспотребнадзора по Московской области запустит горячую линию и консультирование по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, сообщается на сайте ведомства.

Жители Подмосковья смогут получить рекомендации по выбору мясных и рыбных продуктов, узнать о сроках их годности и о том, куда обращаться в случае приобретения некачественной продукции. Также можно будет получить рекомендации по правильному питанию.

«Консультации можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии управления: 8-800-100-50-14; 8-498-684-48-11», - говорится в сообщении.

Также консультации дадут в территориальных отделах ведомства и филиалах Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области.

Горячая линия будет работать по 25 сентября.