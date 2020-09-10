РИАМО - 10 сен. Более 28 тысяч человек смогли оценить обновленный Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк в Москве за пять дней, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы «Мосгортранса».

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после реставрации 5 сентября. Также жители и гости Москвы получили благоустроенный парк. В день открытия речной вокзал посетили более 6 тысяч человек.

«Северный речной вокзал посетило свыше 28 тысяч человек за первые пять дней с момента открытия после реставрации», - сказал собеседник агентства.

Реставраторам удалось сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера речного вокзала. Кроме того, были обновлены все 17 причалов.

Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.