РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 сен. В подмосковном Дзержинском произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель сбил несовершеннолетнего мальчика около школы, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В четверг около 8:20 утра водитель, управляя автомобилем марки Chevrolet Cruze, двигаясь в горокруге Дзержинский по улице Школьная со стороны улицы Ленина в районе дома №5А, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля вблизи лицея №2.

«В результате ДТП пострадал мальчик 13 лет, который был доставлен в детскую больницу города Люберцы с травмами различной степени тяжести, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.

Ребенок в момент ДТП направлялся в школу, находился без сопровождения взрослых, световозвращающих элементов в одежде ребенка не было.

«Уважаемы родители! Отпуская своих детей в школу без сопровождения, напомните им безопасный маршрут школьника. Если в зоне видимости есть пешеходный переход, дойдите до него и переходите только в строго установленных местах, убедившись в безопасности своего перехода», - завершается в сообщении.