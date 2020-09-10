РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. На стадионе «Электрон» в Краскове прошли матчи третьего тура первенства городского округа Люберцы по футболу среди команд ФСШ «Звезда» и ФК «Красково», говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета администрации округа.

На поле встретились команды игроков 2009, 2007 и 2005-2006 годов рождения.

«Футболисты 2009 годов рождения сыграли со счетом 1:2 в пользу команды ФСШ «Звезда». Среди игроков 2007 годов рождения снова сильнее оказалась команда ФСШ «Звезда» (счет 1:4). Футболисты 2005-06 годов рождения сыграли со счетом 2:1 в пользу команды ФК «Красково», - говорится в сообщении.

Юные футболисты 2009 годов рождения из клуба «Звезда» понервничали лишь в конце матча, поскольку проигрывали со счетом 1:0. Спасли ситуацию два быстрых мяча, которые оказались в воротах соперника за несколько минут до окончания игры.

Игроки 2007 годов рождения команды «Звезда» одержали уверенную победу. Голы забивали Игорь Белов, Артем Егорчев и Дарен Огеро.

Меньше всего повезло «звездным» футболистам 2005-06 годов рождения. Матч начался удачно. Воспользовавшись ошибкой вратаря, игроки смогли выйти вперед (гол забил Никита Сапронов).

В спорткомитете пояснили, что во втором тайме ребята создали много голевых моментов, но все же «мяч не шел в ворота». Результат игры - поражение ФСШ «Звезда».