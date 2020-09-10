РИАМО - 10 сен. На Московский регион за семь месяцев 2020 года пришлось 70% зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) по Центральному федеральному округу (ЦФО), сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по столице Мария Макарова.

«По российскому Центральному федеральному округу 70% ДДУ зарегистрированы с января по июль 2020 года в Московском регионе», - сказала Макарова в ходе дискуссии «Москва: новая реальность» в рамках международного инвестиционного онлайн-форум по недвижимости.

Согласно данным презентации, которую Макарова представила в ходе дискуссии, 58% ДДУ приходится на Москву, а на Подмосковье - 12% зарегистрированных договоров.

По договору долевого участия покупатель квартиры юридически становится соинвестором строительства дома.