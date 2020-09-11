Режим самоизоляции и массового локдауна заставил многие компании пересмотреть формат своей работы. Вынужденная удаленка показала, что эффективность работников вне офиса не страдает, а принимать на работу можно сотрудников из других городов и даже стран. Обозреватель РИАМО пообщалась с представителями разных российских компаний и узнала, почему они не хотят возвращать сотрудников в офисы после окончания пандемии.

Как сотрудники полюбили удаленку

из личного архива Геннадия Викулова

Большинство компаний во время пандемии вынужденно перешли на дистанционную работу. Многие такой формат тестировали впервые и столкнулись с определенными трудностями при организации удаленной работы. Руководители стали думать, как не допустить снижения эффективности, и, кажется, им это удалось. По данным опроса Boston Consulting Group, около 75% работников из разных стран заявили, что в первые несколько месяцев пандемии коронавируса их производительность повысилась.

«Первой задачей руководителя является демонстрация собственной уверенности в том, что сложившуюся ситуацию можно и нужно использовать как возможность. Например, освободившиеся время на дорогу можно потратить на обучение сотрудников», – считает руководитель управления регионального развития «СКБ Контур» Геннадий Викулов, в подчинении которого 100 человек.

Чтобы контролировать процесс, в компании ввели регулярную обратную связь – «ежедневное письмо руководителя». В каждое из посланий включался обзор новостей, значимых для бизнеса в целом и для компании в частности.

«За время изоляции я написал больше 80 таких писем, на каждое уходило около часа, включая отбор новостей и анализ информации. А мои сотрудники писали о том, о чем не были готовы говорить прежде, озвучивать на встречах. В итоге выявились проблемы, прежде скрытые, и появились идеи, как помочь, как справиться с этими проблемами», – добавляет Викулов.

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Расширение бизнеса в новом формате

По мнению основателя диджитал-агентства ADDEO Руслана Львова, чтобы грамотно организовать удаленку, нужно придумать эффективную систему.

«Я основал агентство по разработке сайтов в 2013 году. До марта 2020 года мы арендовали офис в бизнес-парке «Румянцево», где работали дизайнеры и разработчики и проходили рабочие встречи с клиентами», – рассказывает Руслан.

В пандемию компания перенесла свою деятельность в виртуальное пространство и решила остаться в таком формате до конца 2020 года. В компании внедрили систему проектного менеджмента в «Битрикс24», а общение с клиентами перевели в формат переписки и видеоконференций.

«Чтобы все задачи отображались в системе, отмечалось время выполнения, прикреплялись ссылки и документы. Такой формат оказался эффективным: мы видим рост прибыли по итогам каждого месяца, нашли новых крупных клиентов и даже расширили штат», – добавляет Руслан.

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Гибридный формат работы

Для тех, кто не готов полностью возвращаться в офисы, многие компании решили попробовать гибридный формат, когда офис используют для совещаний и поддержания коммуникации внутри компании.

«Очень удачным оказался формат коворкинга, когда компания предоставляет незакрепленные рабочие места для сотрудников, сократив количество столов, но увеличив расстояние между ними», – считает руководитель направления видеорешений для совместной работы Logitech в России Ирина Степанова.

Это удобно, потому что коллектив большую часть времени работает удаленно, но пару раз в неделю сотрудники приходят в офис для регулярных собраний или совещаний с коллегами. Как правило, компании регламентируют такое свободное посещение, закрепляют определенные дни за конкретными сотрудниками, и подразделения собираются в офисе попеременно. Таким образом удается соблюдать социальную дистанцию и уменьшать вероятность заражения на работе.

В Logitech и многих IT-компаниях сотрудникам разрешают быть мобильными, чтобы часть выполняемых в офисе задач можно было сделать удаленно. Для внутренних коммуникаций компании используют различные мессенджеры, электронную почту и CRM.

«За время самоизоляции сотрудники привыкли, что формат живых встреч заменили видеоконференции и общение по видеосвязи, а спрос на ПО и оборудование для общения по видео показал взрывной рост во время карантина», – отмечает Ирина Степанова.

Многие компании компенсируют затраты сотрудников на интернет, телефонную связь и лицензионное ПО. Грамотно организованная инфраструктура домашнего офиса позволит работать дистанционно так же эффективно, как в офисе.

По мнению Ирины Степановой, тренд на закупку оборудования для удаленной работы будет только усиливаться. Ведь сотрудникам, работающим из дома, работодатель должен помочь создать комфортные рабочие места, предоставить качественное оборудование для аудио- и видеосвязи.

В ИТ-компани «РТС-тендер» с 35 обособленными подразделениями по всей России тоже полюбили гибридный формат работы, хотя в марте перевести всех сотрудников на удаленку было непросто.

«По мере снятия ограничительных мер мы ввели разные графики работы, коворкинговые пространства с учетом специфики работы каждого подразделения, сохранив режим удаленной работы для более половины сотрудников», – рассказывает директор департамента по работе с персоналом электронной площадки «РТС-тендер» Олеся Ермолова.

К гибридному формату работы пришли и сотрудники компании «Атол». По словам руководителя направления по работе с персоналом и трудовым отношениям компании Ольги Смирновой, после спада заболеваемости в компании приняли решение выстроить частично удаленный режим работы, создав условия для встреч внутри команды и с важными партнерами с сохранением минимального количества присутствующих в офисе. При этом в компании провели релокацию сотрудников внутри офиса и отказались от большинства рабочих мест, закрепленных за конкретными сотрудниками.

«Теперь в офисе расположено несколько крупных рабочих зон, которые работают в режиме коворкинга. Если нашему коллеге необходимо приехать в офис, он должен забронировать рабочее место с помощью специального телеграм-бота», – уточняет Ольга.

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Работа из любой страны

из личного архива Татьяны Зайцевой

Опрошенные эксперты отмечают, что за полгода удаленки многие сотрудники сменили место жительство, а компании открыли возможности нанимать талантливых специалистов независимо от того, где они живут. То есть сотрудники из других городов и стран, принятые на работу во время пандемии или переехавшие, физически не смогут выйти в офис.

Директор по развитию lifestyle-проектов коммуникационного агентства PR Perfect Татьяна Зайцева, которая до 2020 года работала исключительно в офисах, считает, что работа сотрудников не по месту жительства говорит о гибкости и мобильности компании.

«У нас сотрудники агентства работают в разных городах и даже странах. И это огромный плюс: если сотрудник находится во Владивостоке, то ваш «офис» может работать практически круглосуточно. Или другой пример – один из наших сотрудников живет в ЮАР. Если в агентство зайдет клиент с запросом выйти на этот рынок, у нас всегда есть инсайты по работе с местными СМИ и блогерами из первых уст», – считает эксперт.

При этом для таких компаний не проблема согласовать интервью или проект в 12 ночи или внести правки в 6 утра.

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Нужен ли офис в XXI веке

Мечта жить на море и быть дауншифтером сегодня стала доступна многим. Опрошенные эксперты утверждают, что решение о необходимости офиса зависит от профессии. Многим пиарщикам, журналистам, сотрудникам IT-компаний офис оказался не нужен.

По мнению руководителя управления регионального развития «СКБ Контур» Геннадия Викулова, анализ метрик эффективности сотрудников позволил сделать выводы о том, что часть сотрудников не выйдет в офис, так как их рабочие показатели улучшились, а часть сотрудников результативно потрудилась в удаленном режиме некоторое время, но их нужно вывести в офисы для «подзарядки». При этом необязательно приходить ежедневно, можно выбрать гибкий режим присутствия в офисе – два дня в неделю, три или один.

Эксперт считает, что в дальнейшем количество «невозвращенцев» еще возрастет. Это откроет для компаний новые перспективы, а сотрудники смогут трудиться там, где им удобнее.