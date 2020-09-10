РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. Продолжается благоустройство зоны отдыха «Кореневский карьер» в городском округе Люберцы, до конца этого года запланировано открытие тюбинговой трассы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.​

В этом году проектировщики разработали концепцию и проект благоустройства развития территории Кореневского карьера для спортивной, физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности.

«В рамках запланированных мероприятий в этом году на территории карьера - вдоль улицы Железнодорожная - обустроили муниципальную парковку, на южном берегу водоема оборудовали зону отдыха стихийного пляжа, установили раздевалки и туалеты, организовали современную зону пляжных видов спорта. ​Кроме того, до конца года здесь появится трасса для тюбинга. Далее начнется проектирование лыжероллерной трассы по всей береговой зоне», - сказал глава.

О развитии территории карьера впервые заговорили в 2019 году. Именно тогда проект благоустройства Кореневского карьера стал участником конкурса и был размещен на сайте 100gorodov.ru под названием «Пространство живого досуга». Идею проекта по организации зоны отдыха для спортивной и досуговой деятельности поддержали более 6 тысяч жителей Московской области.

В том же году в рамках муниципальной программы «Спорт городского округа Люберцы» приступили к реализации проекта. На первом этапе были выполнены работы по устройству спортивной базы для занятий греблей на байдарках, проведено освещение непосредственно к базе и пляжной зоне карьера, установлено видеонаблюдение, выполнено устройство бугельного подъемника с последующей организации трасс для тюбинга.

Концепцию благоустройства Кореневского карьера представили местным жителям в ходе общественных обсуждений в 2019 году.

По словам главы Люберец, после выполнения всех запланированных работ зона отдыха «Кореневский карьер» станет еще одной точкой притяжения жителей и гостей городского округа разного возраста.