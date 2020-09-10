РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 сен. Врач анестезиолог-реаниматолог Ахмаджон Додохонов и участковый терапевт Нина Саванина получили субсидию на покупку жилья в рамках губернаторской программы «Социальная ипотека», сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Вручение документов состоялось в Доме правительства Московской области. Сертификаты участникам программы вручила заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Гребнева», - говорится в сообщении.

Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. За четыре года сертификаты получили более 1,6 тысячи врачей, педагогов и воспитателей.

По условиям программы, правительство региона оплачивает первоначальный взнос и полную стоимость по кредиту – покупателю остается только погасить проценты. Льготной ипотекой могут воспользоваться учителя и воспитатели, тренеры, медицинские работники, молодые ученые и уникальные специалисты.