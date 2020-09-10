РИАМО - 10 сен. Столичный рынок труда постепенно восстанавливается после коронавирусной инфекции, на данный момент в городе отмечается около 180 тысяч реальных вакансий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Рынок постепенно восстанавливается, предлагая все новые и новые вакансии. На сегодняшний день, совместно с сайтами, которые их предлагают, у нас по городу 180 тысяч вакансий. Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателя», — сказала Ракова во время эфира телеканала «Россия-24».

Она добавила, что также уменьшается и количество человек, встающих на биржу труда.

«Конечно, коронавирус сильно ударил по рынку труда. Но ситуация более или менее сейчас стабилизируется. Если в апреле к нам каждый день приходило около 10 тысяч людей, которые встали на биржу труда, то сейчас это где-то полторы тысячи – тысяча», - добавила Ракова.​

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение о восстановлении занятости населения в стране до уровня прошлого года, этого показателя нужно достичь к концу 2021 года.